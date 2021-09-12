 

Япония обвинила Россию в нарушении воздушного пространства

12.09.2021, 13:06, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинРоссийский самолет Ан-26 нарушил воздушное пространство страны в районе полуострова Сиретоко на востоке Хоккайдо, сообщило Министерство обороны Японии.

В ведомстве пояснили, что для перехвата российского самолета в воздух были подняты японские истребители, передает ТАСС со ссылкой на агентство Киодо.

По данным агентства, Министерство иностранных дел Японии по дипломатическим каналам призвало российскую сторону к недопущению повторения подобного инцидента, а также выразило протест в связи с произошедшим.

Отмечается, что якобы нарушивший воздушное пространство самолет был гражданским.

Накануне российский истребитель МиГ-31 поднимался для сопровождения норвежского самолета патрульной авиации Р-3С «Орион».



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