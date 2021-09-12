Мнение: Аномалии

В России второй месяц наблюдается статистическая аномалия, связанная с публикацией данных о заболеваемости и смертности от ковида. Аномалия заключается в стабильности. Два месяца подряд каждый день без единого пропуска число заболевших и особенно умерших держится в крайне узком диапазоне. На фоне всех остальных стран, где колебания существенно выше, это позволяет предполагать о манипулятивных практиках российских подсчетов.

По всей видимости, власть снизила показатели заболеваемости (чисто статистически, а как там на самом деле, роли не играет) от летних значений для того, чтобы пройти «выборный» период без медицинских ограничений. Причем опять-таки неизвестно, насколько верной была летняя статистика. Однако уровень заболеваемости оставлен на достаточно высоких значениях, чтобы можно было не мешкая сразу по отмашке включить чрезвычайный режим через неделю-две после оглашения итогов «голосования».

Манипуляции привели к тому, что по смертности (даже в абсолютных значениях) Россия занимает теперь первое место в мире (800 против 700 американских и мексиканских смертей, 650 бразильских и 600 малазийских) — и это при том, что численность населения России либо кратно ниже численности населения этих стран, либо сопоставимо.

Впрочем, любые манипуляции и фальсификации всегда (как и любая ложь) «прокалываются» именно в деталях. Ложь создает абсурдную картину мира, в которую предлагают просто поверить, невзирая ни на какие рациональные соображения.

Абсурдность статистики в России говорит лишь об одном — власть окончательно перестала беспокоиться о минимальном правдоподобии, а использует статистику сугубо в прикладных целях. Для страны, в которой фальсифицируется всё — еда, итоги голосований, медицинская статистика — это норма. Жизнь существует отдельно, ее представление — отдельно. Удивительно лишь то, что это уже никого не удивляет.

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