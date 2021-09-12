 

Мнение: Аномалии

12.09.2021, 12:58, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В России второй месяц наблюдается статистическая аномалия, связанная с публикацией данных о заболеваемости и смертности от ковида. Аномалия заключается в стабильности. Два месяца подряд каждый день без единого пропуска число заболевших и особенно умерших держится в крайне узком диапазоне. На фоне всех остальных стран, где колебания существенно выше, это позволяет предполагать о манипулятивных практиках российских подсчетов.

По всей видимости, власть снизила показатели заболеваемости (чисто статистически, а как там на самом деле, роли не играет) от летних значений для того, чтобы пройти «выборный» период без медицинских ограничений. Причем опять-таки неизвестно, насколько верной была летняя статистика. Однако уровень заболеваемости оставлен на достаточно высоких значениях, чтобы можно было не мешкая сразу по отмашке включить чрезвычайный режим через неделю-две после оглашения итогов «голосования».

Манипуляции привели к тому, что по смертности (даже в абсолютных значениях) Россия занимает теперь первое место в мире (800 против 700 американских и мексиканских смертей, 650 бразильских и 600 малазийских) — и это при том, что численность населения России либо кратно ниже численности населения этих стран, либо сопоставимо.

Впрочем, любые манипуляции и фальсификации всегда (как и любая ложь) «прокалываются» именно в деталях. Ложь создает абсурдную картину мира, в которую предлагают просто поверить, невзирая ни на какие рациональные соображения.

Абсурдность статистики в России говорит лишь об одном — власть окончательно перестала беспокоиться о минимальном правдоподобии, а использует статистику сугубо в прикладных целях. Для страны, в которой фальсифицируется всё — еда, итоги голосований, медицинская статистика — это норма. Жизнь существует отдельно, ее представление — отдельно. Удивительно лишь то, что это уже никого не удивляет.

Источник: Эль Мюрид



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

28.08 / Эксперт по туризму назвала три лучших пляжа России

28.09 / Мнение: Плохой сигнал. О расстрельной тюрьме “Серпантинка”

12.02 / Оскал дровосека

15.09 / Ученые выяснили причину изменения ощущения времени с возрастом

04.08 / Обращение Лукашенко к белорусскому народу и парламенту: главное

10.09 / Мнение: Время баб, или Поздно будет хорошо

17.01 / Почему провалилась вакцинация? – Личное мнение

14.09 / Сила нелюбви – Личное мнение

30.04 / Пассивное курение увеличивает риск рака ротовой полости на 50%

22.10 / Ученые: Витамин А способствует сжиганию жира при низких температурах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика