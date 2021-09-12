 

В результате ДТП во Львовской области погибла 17-летняя девушка, три человека пострадали

12.09.2021, 12:42, Новости дня
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По данным правоохранителей, 22-летний водитель был за рулем в состоянии алкогольного опьянения, он задержан.

“Водитель автомобиля Renault Laguna, 22-летний львовянин, не справился с управлением – автомобиль выехал на обочину дороги и перевернулся. Кроме водителя, в салоне автомобиля находились четверо пассажиров: 17-летняя девушка и трое мужчин в возрасте 17, 24 и 26 лет – все жители одного из сел Львовской района. В результате ДТП несовершеннолетняя пассажирка получила телесные повреждения, от которых скончалась на месте происшествия. Другие пассажиры были доставлены в больницу”, – говорится в сообщении.

Правоохранители будут ходатайствовать об избрании водителю меры пресечения. 

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286-1 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения).


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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