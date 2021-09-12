“Моя беременность стала конфеткой”. Мендель считает, что ее используют в информационной войне против Украины

Она отметила, что закомые прислали скриншот на рекламу новости с заголовком “От кого беременна Мендель, если”…

“Очевидно, новость побуждала к клику. Однако если человек все-таки зайдет на сайт, то этой новости не найдет. Сайт со скромным названием “Новости Украины” полностью русскоязычный. И в единственном украиноязычном разделе – меню – допущены характерные ошибки, будто переводили с русского в Google translate. Заходя на сайт, видишь примитивные заголовки с нападениями на украинскую власть. Что в тех новостях – правда, что – нет, обычному читателю не разобрать”, – считает Мендель.

Она подчеркнула, что между текстами о российском шоумене Максиме Галкине, лечении ногтевой пластины и ее беременности, идут антиукраинские новости.

“Моя беременность стала конфеткой, которой привлекают к рассказам о “провалах” Украины. Это яркий пример того, что российская дезинформация не останавливалась и активно работает… И это только одна часть большой информационной войны, которая наступает по всем фронтам”, – заявила Мендель.

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Публикация от Iuliia Mendel (@iuliia_mendel)

В июле 2020 года Мендель выступила с видеообращением в Instagram и прокомментировала материал о фейках, в которых говорили, что она якобы беременна от президента Украины Владимира Зеленского.

Мендель в интервью главному редактору интернет-издания “ГОРДОН” Алесе Бацман в начале марта 2021 года прокомментировала эти слухи. По словам бывшего пресс-секретаря, Зеленский перевел эту тему в шутку.

“Ну, спросил: “Как дела?” – посмеялся, типа: “Ты в положении?” Ну, он сам смеялся, это было смешно”, – сказала она.

Контекст:

Мендель родилась 3 сентября 1986 года в Геническе (Херсонская область).

В июне 2019 года Мендель стала пресс-секретарем президента Владимира Зеленского, выиграв конкурс на эту должность (в нем принимали участие около 4 тыс. человек).

30 апреля 2021 года ряд украинских СМИ сообщили, что Мендель написала заявление об уходе с поста пресс-секретаря президента Украины. В тот же день советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подтвердил информацию об увольнении Мендель. Он заявил, что она будет временно исполнять обязанности пресс-секретаря президента – пока завершаются процессы реорганизации коммуникационной работы Офиса президента.

9 июля президент подписал указы об увольнении Мендель и назначении на ее пост телеведущего Сергея Никифорова.

1 июля Мендель сообщила, что написала книгу об украинской политике. Она рассказывала, что героиня книги – украинка, которая родилась перед развалом СССР в русскоговорящем городе, которая “хорошо прочувствовала вкус всех страхов, комплексов и ограничений империи под Россией, но училась у западного мира”. Книга вышла в печать 11 июля.

17 июля стало известно, что Мендель присоединилась к команде телепрограммы “Большая деолигархизация”, которая выходит на каналах “Украина” и “Украина 24”.

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