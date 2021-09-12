“Бронированный кулак украинскоrо войска”. Зеленский поздравил украинских танкистов и работников танкостроительной отрасли с профессиональным праздником

“Благодаря профессионализму и высокому уровню подготовки военнослужащих-танкистов, иx орrанизованности, слаженности, уверенности в своих силах этот славный род войск является крепким бронированным кулаком украинскоrо войска, способным остановить и сломать сопротивление любого врага. Мужество и rероизм воинов-танкистов неоднократно подтверждались в боях на Востоке Украины во время отпора российской агрессии. Мы склоняем головы перед памятью воинов, которые отдали свою жизнь за мирное будущее Украины. Вечная им память!” – заявил глава государства.

Он поблагодарил личный состав и ветеранов танковых войск “за верность военной присяге, отвагу, добросовестное выполнение конституционного долга, обнаруженные во время защиты территориальной целостности Украины”.

Контекст:

День танкистов в Украине отмечают во второе воскресенье сентября.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

—