 

“Бронированный кулак украинскоrо войска”. Зеленский поздравил украинских танкистов и работников танкостроительной отрасли с профессиональным праздником

12.09.2021, 12:42, Новости дня
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“Благодаря профессионализму и высокому уровню подготовки военнослужащих-танкистов, иx орrанизованности, слаженности, уверенности в своих силах этот славный род войск является крепким бронированным кулаком украинскоrо войска, способным остановить и сломать сопротивление любого врага. Мужество и rероизм воинов-танкистов неоднократно подтверждались в боях на Востоке Украины во время отпора российской агрессии. Мы склоняем головы перед памятью воинов, которые отдали свою жизнь за мирное будущее Украины. Вечная им память!” – заявил глава государства.

Он поблагодарил личный состав и ветеранов танковых войск “за верность военной присяге, отвагу, добросовестное выполнение конституционного долга, обнаруженные во время защиты территориальной целостности Украины”.

Контекст:

День танкистов в Украине отмечают во второе воскресенье сентября.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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