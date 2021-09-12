 

Мнение: Советская топонимика

12.09.2021, 12:28, Разное
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Вообще, советская топонимика – это что-то. Не устаешь поражаться. Тут вот, гуляю по Барнаулу – бац! Адрес – “улица Сухэ-Батора”. Если временно очнуться от полного безразличия ко всему – охренеешь. Блин, ну какой Сухэ-Батор?? Ау, пацаны! Это Барнаул!! Кто вообще тут знает, кто это такой? Какая связь??

Но нет, все терпят и даже не замечают. Как большевики назвали – так и живут. Хотя уже 30 лет прошло. Но нет – большинство городов России живут так, как будто ждут возвращения большевиков с минуты на минуту, и по такому случаю не хотят ничего менять.

Впрочем, в городе Иваново было еще круче: там я на какое-то время поселился на улице Сакко. Буквально так. Русский (не очень старинный) город Иваново, почти в его центре – улица Сакко. Кого ни спрашивал из местных – никто понятия не имеет, что за Сакко. Я-то знал, конечно – что это какие-то двое рабочих, хоть и с итальянскими именами, но из Америки, которых в США посадили на электрический стул, вроде бы из-за каких-то забастовок.

Я это знал, потому что в совке было устойчивое словосочетание – “Сакко и Ванцетти”. Даже такая фабрика была, кажется, обувная – “имени Сакко и Ванцетти”. Все их так и привыкли воспринимать, практически в одно слово, как “Бонч-Бруевич” или “Гей-Люссак”.

Но в Иваново?? И в отдельности? А в городе не подумали, что для русского гопницкого уха фраза “я живу на улице Сакко” вообще звучит практически неприлично?

Я потом посмотрел по карте – оказалось, что в Иваново улица Ванцетти тоже есть. Перпендикулярно улице Сакко. Уверен, что улица Сухэ-Батора в том дивном городе тоже найдется.

Чем дальше в 21 век – тем дичее смотрится эта советская топонимика.

Источник: Размышления вольного социолога



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