 

Роспотребнадзор ограничивает доступ к «Умному голосованию»

12.09.2021, 12:26, Новости дня
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Еще об одном ограничении в сфере коммуникаций сообщают СМИ. Как стало известно, Роспотребнадзор ограничил доступ к «Умному голосованию». По словам одного из экспертов, причина может быть в том, что на данном ресурсе плохо защищены персональные данные пользователей.

Впрочем, разработчики утверждают обратное. Однако сторонники ограничение доступа напоминают, что ресурсы такого типа, несмотря на все заверения их владельцев, уже не раз допускали крупные утечки персональных данных. Один из юристов даже утверждает, что в кругу Алексея Навального это нормальная практика.

Проблемой также является то, что пользователь не моет остаться анонимным, а вынужден «засветить» свой аккаунт в Google или Apple. Там же может содержаться слишком много информации конфиденциального характера.



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