 

Компания Huawei представила новый тип дисплеев для водителей

12.09.2021, 12:26, Новости дня
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Электронные устройства, которые современный водитель использует во время движения, может отвлекать его от дороги, так как нужно периодически переводить взгляд на экран. Для того чтобы исправить данный недостаток, китайская компания Huawei разработала новый тип дисплеев AR HUD Enhanced Display.

Данная технология позволяет использовать гаджеты в обычном режиме либо разворачивать их в противоположную сторону. При этом прямо на лобовом стекле возникает масштабное изображение. Вы получаете всю необходимую информацию, но продолжаете смотреть на дорогу, уточняют разработчики.

Ту же самую технологию можно использовать в других транспортных средствах, например, в самолетах и поездах.



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