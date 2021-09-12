 

Fox News – всё хуже, чем мы думали — человек, ликвидированный Байденом в отместку за теракт в аэропорту Кабула, не был террористом

12.09.2021, 12:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Человек, которого США с одобрения Байдена ликвидировали в отместку за теракт ИГ в аэропорту Кабула и вместе с которым погибли несколько детей, оказался сотрудником американской гуманитарной организации, передаёт Fox News со ссылкой на The New York Times. Как оказалось, он грузил в свою машину не бомбы, а бутылки с водой.

Срочная новость от Fox News. Новые сенсационные данные говорят о том, что бездарный выход из Афганистана был даже хуже, чем мы думали. По информации The New York Times, террорист ИГ*, которого Байден предположительно ликвидировал в отместку за теракт в аэропорту Кабула, отнюдь не был террористом ИГ. Он был сотрудником американской гуманитарной организации.

Когда он (Байден. — ИноТВ) спешно пытался разгрести бардак, его некомпетентность привела к гибели в аэропорту Кабула 13 американских военнослужащих.

Он дал добро на атаку беспилотника по не тому человеку и, скорее всего, убил также несколько детей. На видеозаписи, опубликованной изданием The New York Times, видно, что гуманитарный работник загружал в свою машину не бомбы, а бутылки с водой.

Дата выхода в эфир 11 сентября 2021 года.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

18.10 / Живой коронавирус обнаружили на упаковке замороженной рыбы в Китае

07.12 / Гривна немного подорожала к доллару

25.07 / Россиянка Бацарашкина завоевала первое золото для сборной на Олимпиаде

05.02 / США заявили о формировании единого фронта с «евротройкой» по ядерной сделке с Ираном

31.03 / alyona alyona: Был ли у меня секс? Да! И обязательно с презервативом

13.11 / В РФ за сутки выявили 21,9 тыс. случаев коронавируса

07.12 / Мамедов: За полтора месяца Украина не получила никаких материалов от Ирана по авиакатастрофе МАУ

09.03 / Служебных собак в Польше научат выявлять больных коронавирусом

22.12 / Названы планируемые траты россиян на празднование Нового года

15.05 / Зеленскому страшновато бороться с Коломойским, поэтому выбрали Медведчука – Рябошапка

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика