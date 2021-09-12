В РФ впервые применили навесной огонь из БМД

Навесной огонь из вооружения своих боевых машин десанта БМД-4М для уничтожения пунктов управления дронами противника впервые применили военнослужащие Воздушно-десантных войск (ВДВ) России, сообщило Минобороны России.

«На полигоне Струги Красные в ходе учений «Запад» десантники отработали новый элемент тактического боя: в ходе проведения практических действий десантники выполнили огневое поражение условного противника с закрытых огневых позиций из боевых машин десанта нового поколения БМД-4М», – пояснили в ведомстве, передает РИА «Новости».

В Минобороны подчеркнули, что огонь с закрытых позиций велся по пунктам управления беспилотниками условного противника. При этом разведданные для боевых машин передали беспилотники десантников типа «Орлан».

Стрельба с закрытых позиций – стандартный метод ведения огня для самоходных артиллерийских установок. Артиллеристы не видят противника, снаряд летит навесом по координатам, установленным разведкой. Ранее ВДВ никогда не применяли такую тактику с использованием БМД.

БМД-4М оснащена 100-мм пушкой 2А70, которая позволяет вести стрельбу осколочно-фугасным снарядом на максимальную дальность до 6,5 километра.

Также подразделения ВДВ совершили 100-километровый марш на полигон, преодолев участки зараженной местности и минно-взрывных заграждений. В ходе движения огнем из вооружения машин БМД-4М, бронетранспортеров «Ракушка» и из стрелкового оружия десантники отразили нападение группы незаконного вооруженного формирования условного противника. Затем на полигоне десантники выполнили рейд в тыл условного противника, блокировали и уничтожили базы «боевиков».

Ранее сообщалось, что массовое десантирование более 600 военных в полной экипировке ночью впервые проведено в России. Десантирование провело псковское соединение ВДВ во время учений «Запад-2021». Кроме личного состава были десантированы 30 единиц военной техники.