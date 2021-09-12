Разгладит морщины, предотвратит прыщи: почему сало – отличная альтернатива ночному крему для лица

Всех современных женщин интересует такая тема, как уход за кожей, разглаживание морщин и, конечно же, поиск секрета молодости. Но наши бабушки знали средство, благодаря которому можно решить все эти проблемы. Оно не только доступное, но и абсолютно натуральное. Узнайте проверенные секреты красоты.

Секретный ингредиент

Наши мудрые и практичные бабушки умели быть красивыми, несмотря ни на что. И пользовались ароматным полезным салом,которое наносили в растопленном виде на кожу.

Состав сала намного ближе к структуре кожи человека, чем косметика, производимая в лабораториях.

Положительные свойства этого продукта:

омолаживает;уменьшает симптомы экземы;прекрасно питает кожу;предотвращает появление прыщей.

Если наполнить небольшую банку растопленным салом и регулярно использовать его вместо ночного крема, это хорошо повлияет на поддержание баланса pH.

Натуральный крем бережно ухаживает за кожей и при этом не закупоривает поры. Он способствует выработке коллагена и содержит много жирных кислот омега-3, витаминов А и Е.

Перед нанесением этого продукта важно тщательно очистить кожу. А утром удалить остатки смальца, которые не впитались.

Кладезь витаминов

Смалец богат различными витаминами, микроэлементами и жирными кислотами, незаменимыми для кожи и волос, да и для всего организма. Это настоящий кладезь витаминов:

Витамина D – антиоксидантного, противовоспалительного вещества.Холина (В4), улучшающего процессы кровообращения.Витамина Е, необходимого для «выравнивания» кожного покрова, его обновления на уровне клеток.Ретинола (А), помогающего бороться против истощения кожи и воспалений, сухости.Железа, нужного для циркуляции полезных веществ.Цинка, обеспечивающего стимуляцию деления клеток и заживление ран.Селена, обеспечивающего вывод свободных радикалов.

Помимо витаминов, в сале содержаться ценные микроэлементы, представленные:

медью;йодом;кальцием;фосфором;калием.

В составе смальца есть жирные насыщенные кислоты: линолевая и стеариновая. Они отлично справляются с влиянием на кожу внешней среды. Поэтому косметологи рекомендуют применять смалец в качестве масок для лица.

Рецепт маски «Клеопатра»

Царица, в честь которой названа эта маска, отличалась умением следить за собой. Свою красоту она поддерживала с помощью таких натуральных средств, как, к примеру, молоко и мед.

Новый рецепт в честь прекрасной царицы Египта не менее натурален и эффективен, чем молочные ванны с медом. Но обойдется гораздо дешевле.

Для создания маски с многообещающим названием “Клеопатра” понадобятся следующие ингредиенты:

100 г растопленного свиного сала (свежего, без соли, не копченого);40 мл выжатого сока алоэ;10 г меда (жидкой консистенции);20 мл воды из лепестков красной розы.

Готовят маску «Клеопатра» так:

Растапливают смалец на водяной бане.Отдельно смешивают необходимое количество розовой воды, жидкого меда и сока алоэ, после чего и их помещают на водяную баню, чтобы они растопились и лучше смешались между собой.Медленно соединяют две смеси в одну, тщательно перемешивая.После остывания косметического средства, ароматного и абсолютно натурального, его используют в виде питательной маски. Перед нанесением средства надо тщательно очистить кожу не только лица, но и шеи. Намазать крем и держать на коже примерно 20 минут.Смыть маску теплой водой, а после ополоснуть лицо прохладной.Частота применения подобной питательной маски составляет 2 раза в неделю.

Проверенный результат

Благодаря такой отличной альтернативе ночному крему кожа лица станет гладкой и чистой, морщинам на ней не останется места. Абсолютно натуральное средство не вызывает аллергических реакций, прекрасно пахнет.

Хранить его лучше в дверце холодильника, поместив в небольшую баночку.