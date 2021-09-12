 

В Харьковском районе вечером утонул микроавтобус, погибло двое людей – полиция

12.09.2021, 11:48, Новости дня
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Машина утонула в озере в поселке Безлюдовка.

“Со дна озера был поднят микроавтобус Renault Trafic. В салоне транспортного средства находились тела 61-летнего мужчины и женщины 33 лет… По предварительным данным, припаркованное у озера транспортное средство внезапно возобновило движение и съехало в озеро”, – говорится в сообщении.

Автомобиль помещен на площадку временного хранения.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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