В Харьковском районе вечером утонул микроавтобус, погибло двое людей – полиция

Машина утонула в озере в поселке Безлюдовка.

“Со дна озера был поднят микроавтобус Renault Trafic. В салоне транспортного средства находились тела 61-летнего мужчины и женщины 33 лет… По предварительным данным, припаркованное у озера транспортное средство внезапно возобновило движение и съехало в озеро”, – говорится в сообщении.

Автомобиль помещен на площадку временного хранения.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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