“Таких, как ты, на свете не бывает”. Горбунов поздравил Осадчую с днем рождения

“Моя дорогая Катюша! Таких, как ты, на свете не бывает! Пусть каждый твой день в жизни будет наполнен положительными эмоциями и счастьем! Спасибо тебе за любовь, за детей, за нежность и доверие! Люблю тебя безумно”, – признался он.

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Публикация от Продюсер.Телеведучий (@gorbunovyuriy)

Осадчая написала в Instagram, что год назад не представляла, что 38-й день рождения будет встречать в статусе многодетной мамы.

“Мои 37 были насыщенными событиями и сюрпризами, чего только стоит беременность. Я очень хорошо помню свою маму в 38, мы полетели вместе в Париж, я – на долгие два года, а мама на две недели – посмотреть, как я устроилась. Мама нас кормила ужинами и гуляла по Парижу, пока я ходила по кастингам. Я очень гордилась, что у меня такая современная мама”, – отметила ведущая.

Она добавила, что надеется на то, что ее старший сын Илья тоже гордится, что Осадчая современная.

“По ощущениям мне все еще 25. Просто теперь я еще и мама троих сыновей”, – заявила она.

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Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha)

Телеведущая Леся Никитюк поздравила в комментариях Осадчую.

“Катя, ты всегда будешь роскошной. Люблю”, – написала Никитюк.

Контекст:

Катя Осадчая родилась в 1983 году в Киеве. В юности строила карьеру модели. Сейчас ведет программу “Світське життя”, а также является ведущей проектов “Голос країни” и “Голос країни. Діти” на “1+1”.

Ведущая замужем за коллегой Юрием Горбуновым. У пары есть сын Иван (2017). 19 августа 2021-го у супругов родился второй сын. Для Осадчей новорожденный стал третьим ребенком – в отношениях с бизнесменом Олегом Полищуком ведущая в 2002 году родила первенца Илью. В этом году он окончил школу и поступил в Мэрилендский университет в США.

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