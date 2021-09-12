 

“Это про Ивлееву?” Собчак написала пост про “чужую глупость”

12.09.2021, 11:48, Новости дня
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“Хороший стимул для ума? Для саморазвития? Для того, чтобы взяться за книжку, а не за бокальчик? Чужая глупость. Ее много, рядом с ней тебе одиноко, но она, глупость, всегда мотивирует”, – отметила она.

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Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

“Это про [российскую телеведущую Анастасию] Ивлееву?” – спросила в комментариях elino4ka_agent.

“Самоутверждаетесь на Ивлеевой”, – отметила aleksandra.musikhina.

Контекст:

Ксения Собчак родилась 5 ноября 1981 года в Ленинграде (теперь Санкт-Петербург), стала широко известной как ведущая реалити-шоу “Дом-2” на канале ТНТ, позже вела проект “Блондинка в шоколаде”. Она создала проект “Собчак живьем” на телеканале “Дождь”. Вела программу “Барабака и Серый Волк” вместе с Сергеем Кальварским на радиостанции “Серебряный дождь”. Является автором и ведущей шоу “Осторожно, Собчак!” на своем YouTube-канале.

Собчак 6 сентября выложила на своем канале интервью с Ивлеевой. По состоянию на 12 сентября оно набрало более 5,5 млн просмотров и 75 тыс. лайков.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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