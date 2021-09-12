 

Смартфон Honor X20 Max с большим экраном готов к выходу

12.09.2021, 11:32, Новости дня
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Как стало известно, новая модель смартфона Honor X20 Max с большим экраном уже внесена в базу данных китайского регулятора. В списках TENAA гаджет, правда, обозначен под другим названием. Однако эксперты без труда узнали смартфон, диагональ экрана в котором составляет 7,2 дюйма.

Тот же самый реестр стал источником технических характеристик, о которых эксперты теперь могут судить не по слухам и непроверенным инсайдерским сливам.

Итак, в основе конструкции лежит восьмиядерный MediaTek Dimensity 1100. Емкость аккумуляторной батареи также увеличена до 6000 мАч. К ней прилагается быстрое зарядное устройство мощностью 66 Вт. Очевидно, больше мы узнаем во время презентации, дата которой пока не объявлена.



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