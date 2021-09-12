Названа дата презентации новых смартфонов-флагманов Huawei

В данном случае, речь идет именно о глобальной презентации, так как анонс для китайского рынка новых дорогих смартфонов состоялся еще летом, напоминают эксперты.

Итак, компания Huawei все же собирается представить всему миру свои флагманы P50 и P50 Pro. Представители компании говорят о дате – 21 октября текущего года.

Не совсем понятно, откуда взялась такая задержка. С конца июля по начало третьей декады октября проходит очень много времени. Как правило, никто не берет такие длительные паузы между местными и глобальными презентациями. Но Huawei, судя по всему, решил отличиться и в этом. Кстати, само мероприятие пройдет в Вене. Также стало известно, что в тот же день будет организована и глобальная презентация Nova 9.