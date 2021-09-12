 

Мария Миронова ответила на критику поздней беременности

12.09.2021, 11:22, Разное
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Мария Миронова в 2019 году родила сына Федора, однако многие раскритиковали актрису за позднюю беременность. Несмотря на страхи, ребенок родился здоровым. Теперь же актриса решила ответить на критику в ее адрес.
Миронова посоветовала всем женщинам, решившим рожать после 40 лет, ничего не бояться, верить в лучшее и следовать рекомендациям врачей. Когда актриса узнала, что беременна, она наблюдалась у двух врачей. Один говорил, что опасность существует, а второй уверял, что все будет хорошо. В итоге этот доктор оказался прав.

Физически ей пришлось нелегко, но Миронова старается не концентрироваться на плохих мыслях, имея позитивный ракурс зрения. Что касается критики, то актриса старалась в то время не обращать на нее внимания. Сейчас она смело может заявить, что если Бог посылает ребенка, то ему следует дать жизнь, и поводом для мыслей об аборте не должен стать возраст. Миронова считает своего сына Даром божим и уверена, что если ей Господь дал ему малыша, то даст силы и возможности его вырастить.

Источник: www.starhit.ru



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