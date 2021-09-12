Екатерина Варнава насмешила фанатов танцами на пилоне

Екатерина Варнава показала фанатам занятия по танцам на пилоне. Насмешивший подписчиков видеоролик артистка опубликовала на своей странице в Instagram.

Варнава призналась, что пока ей не удалось подружиться с шестом, но это не повод для беспокойства. Благодаря чувству юмора телезвезда смогла по-новому взглянуть на собственный неидеальный танец. В подписи к публикации Варнава написала, что у каждого своя медитация, а также пригласила всех желающих на свое представление. Многие фанаты посмеялись над комичными движениями своего кумира, отметив, что танцы на пилоне не для Варнавы. Другие же в очередной раз похвалили хозяйку аккаунта за смелость, посоветовав ей совершенствовать танцевальные навыки.

К слову, сейчас Екатерина Варнава строит отношения с режиссером Александром Молочниковым. Артиста даже признавалась, что мечтает испытать радость материнства и подарить возлюбленному наследника.

Источник: www.instagram.com