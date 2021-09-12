В Подмосковье задержан напавший на ребенка мужчина

Сотрудники полиции задержали мужчину, который 11 сентября набросился на маленькую девочку в подмосковном Солнечногорске и начал душить ребенка.

По предварительным данным, мужчина хотел украсть у девочки мобильный телефон. Обстоятельства инцидента устанавливаются в ходе доследственной проверки, передает Рен ТВ.

Нападение на ребенка попало в камеры видеонаблюдения. Судя по кадрам, девочка шла по дороге, мужчина напал на нее сзади, оттащил с дороги и начал душить. Происходящее заметила соседка семьи ребенка. Она стала кричать, напугав при этом мужчину, он сбежал.

Девочка рассказала, что с напавшим она не знакома. Мужчина ударил ее по лицу и спрашивал у нее, хочет ли она жить. Полицейские установили личность мужчины, им оказался Сергей Распутин. У него нет места жительства. В настоящее время с нападавшим работают правоохранители.

Ранее в Петербурге мужчина напал с ножом на девятиклассницу. Девочка была госпитализирована с травмами в больницу, от серьезных увечий ее спасла зимняя куртка.