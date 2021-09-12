Франция отказалась сотрудничать с талибами из-за невыполненных обещаний

Франция отказывается признавать или иметь какие-либо отношения с представителями движения «Талибан» (запрещено в России), поскольку они не выполняют обещания, которые дали после прихода к власти, сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

«Они говорили, что позволят некоторым иностранцам и афганцам свободно уехать, говорили об инклюзивном и представительном правительстве, но они лгут», – цитирует Ле Дриан «Интерфакс» со ссылкой на France 5.

По его словам, Франция отказывается признавать или иметь какие-либо отношения с этим правительством. «Мы хотим действий от талибов. Им самим требуется некоторая экономическая передышка и международные отношения. Это зависит от них», – добавил дипломат.

Напомним, что 28 августа Франция завершила операцию по эвакуации своих граждан и сотрудничавших с ее представителями афганцев, французские дипломаты покинули Кабул.

Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана. Единственной неподконтрольной боевикам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула.