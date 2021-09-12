 

В Киеве назвали итоги встречи Путина и Лукашенко плохой новостью для Украины

12.09.2021, 11:16, Разное
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Переговоры и рабочие встречи лидеров России и Белоруссии всегда привлекали особое внимание украинской общественности. Сторонники антироссийского курса упрекали Батьку в сотрудничестве с государством, которое находится в напряженных отношениях с Незалежной.

Сейчас киевская пресса и вовсе назвала согласование интеграционных программ в рамках Союзного государства плохой новостью для Украины. Местные журналисты убеждены, что теперь стране стоит опасаться угрозы военного вторжения с севера. Обозреватели обосновывают это протяженностью белорусско-украинской границы, которая теперь якобы является в зоне риска.

Отмечается, что данный участок территории на протяжении длительного времени может находиться в состоянии покоя, при этом украинские власти все равно будут аккумулировать на границе с Белоруссией значительную часть ресурсов. Речь идет как о финансовой, так и оборонной составляющей.

Автор колонки также затронул тему нелегальных мигрантов, которые приезжают на Украину из Белоруссии. Журналист считает, что белорусы и россияне по какой-либо причине будут проводить “операцию” по миграционному давлению и на северные границы Незалежной.

Напомним, что встреча Путина и Лукашенко прошла в минувший четверг. Переговоры российского и белорусских лидеров продлилась более трех часов.



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