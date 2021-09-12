Володин осудил заявление Зеленского о пропасти между россиянами и украинцами

Володин осудил заявления Зеленского о возможности полномасштабной войны между Россией и Украиной и пропасти между двумя народами. “Даже если ты не имеешь политического опыта и необходимой подготовки для государственной деятельности, даже если всю жизнь привык шутить и играть роли – должен понимать, что худой мир лучше любой войны, тем более полномасштабной”, – написал спикер в своем телеграм-канале.

Он напомнил, что война – это горе и страдание людей, а в современных условиях она приведет к уничтожению целых стран. Спикер выразил удивление, что такие заявления звучат от лидера стремящегося в Евросоюз государства.

“Понимает ли руководство европейских стран, что подобные заявления Зеленского крайне опасны для их народов?” – задался вопросом Володин.

Председатель Госдумы призвал лидеров Евросоюза обратить внимание на ситуацию на Украине. В противном случае европейцы могут быть втянуты в полномасштабную войну, предупредил политик.

Володин выразил уверенность, что пропасти между гражданами России и Украины быть не должно. “Мы один народ, оказавшийся разделенным волею таких политиков, как Зеленский”, – отметил спикер.

Россиян и украинцев объединяет общая история, культура, вера и русский язык, поэтому нужно думать не о пропасти и войне, а о дружбе и развитии отношений, убежден Володин.

Ранее Зеленский заявил, что допускает полноценную войну Украины с Россией. По его мнению, два народа стали врагами, сейчас между ними пропасть.