 

Меркель заявила, что Беларусь использует мигрантов для гибридных атак против ЕС

12.09.2021, 10:54, Новости дня
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“Сейчас мы переживаем своего рода гибридную атаку на восточной границе [ЕС] в виде беженцев на белорусской границе. Это касается Литвы и Латвии, но также и Польши”, – сказала Меркель.

Она отметила, что независимо от попыток помочь людям на гуманитарной основе, “также важно защитить внешнюю границу Европейского союза”.

Меркель призвала белорусские власти оказывать помощь мигрантам через международные организации, например, через Международный комитет Красного Креста.

Контекст:

С проблемой нелегальной миграции из Беларуси столкнулись страны Балтии и Польша.

В Литве считают, что Александр Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, намеренно ослабил контроль над границей со своей стороны. В минобороны Литвы заявляли, что Беларусь инструктирует нелегалов на границе.

13 июля литовский Сейм официально признал наплыв мигрантов из Беларуси гибридной агрессией. Кроме Литвы, чрезвычайную ситуацию на границе с Беларусью объявили в Латвии и Польше.

Из-за наплыва мигрантов на границе с Беларусью построить забор решили власти Литвы, Латвии и Польши.

Президенты Литвы, Латвии, Эстонии и Польши Гитанас Науседа, Эгилс Левитс, Керсти Кальюлайд и Анджей Дуда во время встречи в Киеве 23 августа выпустили совместную декларацию. В заявлении миграционный кризис на границе с Беларусью они назвали “политически управляемой гибридной операцией, осуществляемой режимом Лукашенко”, в которой “эксплуатируют беззащитных граждан третьих стран”. Ее цель – “отвлечь внимание от участившихся нарушений прав человека и гражданина со стороны режима”.

Из-за наплыва нелегальных мигрантов из Беларуси в страны ЕС Европейский союз может приостановить действие дипломатических виз для белорусских чиновников.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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