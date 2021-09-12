“Сюсюканья не будет, будет ультиматум”. Украинский гимнаст Верняев пригрозил выходом из сборной Украины

Спортсмен не гарантировал продолжение участия в турнирах в составе сборной Украины.

“Я пока ничего не афиширую. Разбираемся, все, как говорится, покрыто туманом. Очень много вопросов, на которые нет ответа. Будем разбираться и смотреть. Пока я не могу много говорить. Работаем, ждем, как оно все получится. В любом случае я понимаю, что отменить решение о дисквалификации – вряд ли такое случится. Но если бы хотя бы на год сократили наказание – было бы классно, я бы уже в ноябре 2023 года вернулся в строй”, – отметил Верняев.

В Украине, по словам гимнаста, не могут создать нормальные условия для работы, поэтому он готов ставить жесткий ультиматум перед федерацией.

“Готов ли я представлять Украину на Олимпиаде 2024? Если уменьшат срок дисквалификации. Ну как? У нас тут параллельно идет конфликт в сборной. И если меня вернут в спорт, то, скажем так, “сюсюканья не будет” – будет ультиматум: или я готовлюсь по полному карт-бланшу, мне готовят все условия, которые нужны, и убирают всех тех людей, которые мне мешают, или же отпускайте меня и я иду туда, где мне будет удобно работать. Куда? Я об этом еще не думал, не искал никаких предложений, поскольку еще не вернулся в спорт. Просто говорю: или я нужен и делайте мне полные условия, или же не нужен и отпускайте”, – объяснил ситуацию гимнаст.

По его словам, проблема заключается в людях, “которые находятся в зале”. Уходить из сборной Украины Верняев пока не хочет.

“Я хочу заниматься гимнастикой и выступать. И хочу делать это дома. И рассчитываю, что примут “правильную” сторону. Мне наша молодежь не мешает, я ее только поддерживаю. А если она кому-то мешает, то они либо боятся конкуренции, либо я не знаю. Я же профессиональный гимнаст, у меня уже возраст подходит. Остается лишь один цикл до Парижа 2024, когда я понимаю, что буду выигрывать медали. Зачем мне уходить, когда я могу здесь выступать? Если я здесь не нужен, то я пойду туда, где я буду нужен”, – заключил гимнаст.

Контекст:

Верняев неожиданно пропустил чемпионат Европы, который состоялся 9–13 декабря 2020 года в Турции. Отсутствие лидера сборной наставник мужской сборной Геннадий Сартинский объяснял микротравмами и потребностью спортсмена защитить диссертацию.

Позже на сайте Международной федерации спортивной гимнастики появилась информация о временном отстранении украинца от соревнований. Причины такого решения не сообщались.

В комментарии телеканалу NBC Sports представитель федерации также отказался называть причины отстранения украинского спортсмена, отметив лишь, что запрет действует “до конца процедуры, которая в настоящее время продолжается“.

Из-за отстранения Верняев не попал в состав сборной Украины на Олимпиаде 2020 в Токио.

13 июля украинец объяснил, что от соревнований отстранен из-за мельдония, который обнаружили в его организме.

Верняев – участник двух Олимпиад. На играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году он выиграл золотую и серебряную медали.

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