 

В больнице остаются 15 человек, которые отравились в школе в Хмельницком – ГСЧС

12.09.2021, 10:54, Новости дня
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“Остаются в инфекционной больнице Хмельницького с предварительным диагнозом ротавирусная инфекция 15 человек, из них 14 детей (состояние средней степени тяжести, угрозы жизни нет), которые были госпитализированы 9–10 сентября”, – сообщили в ГСЧС.

78 отравившихся находятся на амбулаторном лечении (состояние легкой степени тяжести).

Контекст:

9 сентября сообщалось о 84 пострадавших. Речь идет об учениках 18 классов, это дети младшего школьного возраста. Все питались в школьной столовой. 11 сентября количество пострадавших возросло до 92 человек.

В полицию обратились родители 39 детей, инцидент с отравлением расследуют по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний) Уголовного кодекса Украины.

Директор департамента образования и науки Хмельницкого городского совета Надежда Балабуст сообщила, что работу пищеблока в этом учебном учреждении приостановили, детей перевели на онлайн-обучение.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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