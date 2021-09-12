 

Главный приз за лучшую женскую роль Венецианского кинофестиваля получила Пенелопа Крус

12.09.2021, 10:54, Новости дня
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Награду за лучшую мужскую роль получил филиппинский актер Джон Арсилья за роль в фильме “На работе: Пропавшие 8”.

Главный приз фестиваля, “Золотого льва”, получила лента “Событие” французского режиссера Одри Диван. “Серебряного льва” за лучшую режиссерскую работу удостоена лента итальянца Паоло Соррентино “Рука бога”.

Фильм “Цензорка” режиссера Петера Керекеша, который были создан в копродукции с Украиной, стал лучшим в программе “Горизонты”.

ВИДЕОВидео: The Upcoming / YouTube
Контекст:

78-й Венецианский кинофестиваль проходил с 1 сентября по 11 сентября. Жюри фестиваля возглавил южнокорейский режиссер Пон Чжун Хо.

На Венецианском фестивале показали три украинских фильма. “В программе “Горизонты” были представлены фильмы “Носорог” Олега Сенцова и “Цензорка”. Драма Валентина Васяновича “Отблеск” была отобрана в главный конкурс фестиваля.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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