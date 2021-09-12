Главный приз за лучшую женскую роль Венецианского кинофестиваля получила Пенелопа Крус
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Награду за лучшую мужскую роль получил филиппинский актер Джон Арсилья за роль в фильме “На работе: Пропавшие 8”.
Главный приз фестиваля, “Золотого льва”, получила лента “Событие” французского режиссера Одри Диван. “Серебряного льва” за лучшую режиссерскую работу удостоена лента итальянца Паоло Соррентино “Рука бога”.
Фильм “Цензорка” режиссера Петера Керекеша, который были создан в копродукции с Украиной, стал лучшим в программе “Горизонты”.
ВИДЕОВидео: The Upcoming / YouTube
Контекст:
78-й Венецианский кинофестиваль проходил с 1 сентября по 11 сентября. Жюри фестиваля возглавил южнокорейский режиссер Пон Чжун Хо.
На Венецианском фестивале показали три украинских фильма. “В программе “Горизонты” были представлены фильмы “Носорог” Олега Сенцова и “Цензорка”. Драма Валентина Васяновича “Отблеск” была отобрана в главный конкурс фестиваля.
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет