Британский ученый – США потребуется время, чтобы понять — спустя 20 лет после терактов 11 сентября от их исключительности не осталось и следа

На момент терактов 11 сентября Америка была «на пике» — она ощущала себя единственной сверхдержавой в мире, которая может делать что угодно, поэтому с карательными мерами сдерживаться не стала, пишет в Global Times британский аналитик Мартин Жак. Но «катастрофический провал» на Ближнем Востоке показал, что США неправильно оценили ситуацию, и теперь им придётся столкнуться с горьким фактом, что они больше не исключительная, а обычная страна.



Reuters

С исторической точки зрения, реакция Америки на теракты 11 сентября в Нью-Йорке была «поразительно несоразмерной», пишет в своей статье для Global Times бывший старший научный сотрудник отделения политики и международных исследований в Кембриджском университете и старший научный сотрудник Института Китая при Фуданьском университете Мартин Жак.

Безусловно, это трагедия, подчёркивает автор, но с числом жертв в 2977 человек она едва вписывается в «шкалу Рихтера» самых страшных военных конфликтов и терактов. «Если бы то же самое произошло с величественными башнями-близнецам в Куала-Лумпуре, это событие, скорее всего, задержалось бы на передовицах западных газет на день или два, а потом о нём бы забыли. Но теракты 11 сентября случились в Америке», — рассуждает аналитик.

Жак напоминает, что США, по сути, никогда не сталкивались с вторжением извне — большая часть их войн велась на отдалённых землях. «А здесь всё случилось на американской территории, и не где-нибудь — а в Нью-Йорке. Отмщение было неизбежно. Американская общественность требовала, чтобы виновных наказали. Тот факт, что за этим стояла группа террористов, сделал соразмерные карательныеи меры невозможными, учитывая возмущение народа США. Америка была не в настроении, чтобы сдерживаться. И конечно же, сдерживаться не думала и администрация Буша. Америка ведь была единственной сверхдержавой», — отмечает эксперт.

С конца холодной войны США «возглавляли однополярный мир», взяв на себя роль «мирового жандарма» — «Америка должна была показать всем, кто главный и что с ней такое не пройдёт». В 2001 году неоконсерваторская администрация была уверена, что новое столетие станет «американским веком». После распада СССР новых достойных соперников на горизонте видно не было. «Кроме того, это была эпоха Американской самонадеянности — возможно было всё», — добавляет Жак.

По словам автора, Америку ничто не ограничивало и в итоге она сделала «катастрофический просчёт». Администрация Буша приняла два «судьбоносных решения»: вторгнуться в Афганистан, чтобы наказать закрепившихся там террористов, и вторгнуться в Ирак, чтобы свергнуть Саддама Хуссейна и превратить страну в «демократию в западном стиле». Если первая цель имела хотя бы какое-то отношение к 11 сентября, поскольку в Афганистане базировалась «Аль-Каида»*, то Ирак никак с этим терактом связан не был. «Просто США воспользовались возможностью, которую им предоставило 11 сентября, чтобы перекроить Ближний Восток», — полагает аналитик.

За обе войны Америке пришлось дорого заплатить — как человеческими жизнями, так и ресурсами. В Ираке погибло более 400 тыс. человек, бюджету, по оценкам, война обошлась в от $2 трлн. до $3 трлн. Война в Афганистане стоила порядка $2,3 трлн. Точных данных по жертвам нет, но их число точно превышает 100 тыс. Как полагает проект Costs of War («Цена войны») Университета Брауна, на войну с терроризмом США в общей сложности потратили более $8 трлн., число погибших составило около 900 тыс. человек. Ради чего всё это было?

«Обе войны закончились катастрофическим и жалким провалом. Спустя 20 лет самая длинная война в американской истории, афганская, завершилась зрелищным унижением США, напомнившим, как они ретировались из Вьетнама в 1975 году. За исключением убийства Саддама Хуссейна, Америка не реализовала ни одну свою цель в Ираке», — описывает Жак.

По мнению эксперта, фиаско США стало результатом неправильной интерпретации глобальной ситуации на рубеже веков. Вашингтон считал, что мир однополярен, когда, на самом деле, он уже начал становиться многополярным. На горьком опыте Америка убедилась, что её власть не безгранична, что она не может делать всё, что вздумается, что есть жёсткие пределы тому, чего она может достичь. За это США поплатились множеством жизней своих граждан, внушительными суммами и собственной репутацией.

Как считает аналитик, в период 9 сентября и того, что было после, Америка была на пике. Однако она переоценила себя, и это ускорило приближение её упадка. «Упадок США сегодня — явление, более-менее общепризнанное, даже в самой Америке, тогда как в 2001 году само упоминание этого слова посчиталось бы полнейшей чушью», — комментирует Жак.

На протяжении большей части двух столетий американцы считали, что быть первыми в мире закреплено в США где-то на уровне ДНК. «Призание поражения, как обнаружил Байден, не слишком по вкусу народу. Америка — заложница прошлого, которое стремительно теряется позади. Не будучи более исключительной, она становится обычной страной. Но потребуется очень много времени, чтобы она смогла принять этот факт», — заключает аналитик.

* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

