Израиль атаковал объекты ХАМАС в секторе Газа
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Армия Израиля нанесла удар по инфраструктурным объектам ХАМАС в секторе Газа.
«В ответ на сегодняшний ракетный обстрел мы нанесли удар по подземному цеху по производству ракет ХАМАС», – сообщили вооруженные силы страны в Twitter.
В ведомстве также уточнили, что целями удара стали расположенные под землей склады оружия, учебный комплекс и туннели для террористов.
Напомним, весной произошло обострение палестино-израильского конфликта. В августе ВВС Израиля нанесли удары по нескольким районам сектора Газа.
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