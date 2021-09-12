Израиль атаковал объекты ХАМАС в секторе Газа

Армия Израиля нанесла удар по инфраструктурным объектам ХАМАС в секторе Газа.

«В ответ на сегодняшний ракетный обстрел мы нанесли удар по подземному цеху по производству ракет ХАМАС», – сообщили вооруженные силы страны в Twitter.

В ведомстве также уточнили, что целями удара стали расположенные под землей склады оружия, учебный комплекс и туннели для террористов.

Напомним, весной произошло обострение палестино-израильского конфликта. В августе ВВС Израиля нанесли удары по нескольким районам сектора Газа.