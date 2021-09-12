 

Футбольные болельщики спасли сорвавшегося с трибуны кота в Майами

12.09.2021, 10:24, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинНа футбольном матче в Майами болельщики с помощью флага спасли кота, который сорвался с верхнего яруса стадиона.

Инцидент произошел во время матча между командами «Интер Майами» и «Коламбус Крю», который состоялся в рамках Профессиональной футбольной лиги (МЛС). Кот оказался на верхнем ярусе арены, однако не сумел удержаться, он зацепился лапами и провисел несколько секунд. За это время фанаты, которые находились чуть ниже, сумели растянуть национальный американский флаг, чтобы поймать животное, передает РИА «Новости» со ссылкой на ESPN. 

В итоге кот сумел приземлиться прямо на импровизированный тент, а его спасение вызвало ликование целого стадиона и стало самым ярким событием в поединке. Видеозаписи инцидента появились в социальных сетях.

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