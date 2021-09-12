Менеджер группы The Rolling Stones копал могилу собаке и умер

Тур-менеджер британской рок-группы The Rolling Stones 73-летний Мик Бригден умер, копая могилу для своей собаки.

По словам супруги Бригдена Джулии, его смерть стала несчастным случаем. Пока ее супруг копал могилу для их умирающего питомца в загородном поместье в Калифорнии, на него осыпалась земля, передает РИА «Новости» со ссылкой на TMZ.

Отмечается, что Бригден умер мгновенно.

Помимо The Rolling Stones, Бригден работал с музыкантами Джо Сатриани, Питером Фрэмптоном и Карлосом Сантаной.

В августе скончался барабанщик британской рок-группы Rolling Stones Чарли Уоттс, ему было 80 лет.