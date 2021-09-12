Путин пишет книгу об истории Украины

Президент России работает над книгой, посвященной истории Украины, сообщил в эфире передачи “Москва. Кремль. Путин” пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, президент уделяет большое количество времени написанию данного труда и уже сформулировал ряд новых исторических концепций в контексте русско-украинских отношений.

“Пользуясь уникальной возможностью работы в Президентском архиве и архиве ФСБ, президент вводит в научный оборот ряд уникальных исторических источников, подтверждающих тезис о том, что Украина никогда не существовала как самостоятельное государство и была под значительным позитивным влиянием российского государства”, – отметил он.

Песков также добавил, что выход книги запланирован в начале 2024 года, когда будет торжественно отмечаться 370-летие присоединения Украины к России.

Напомним, что Путин к настоящему времени уже опубликовал ряд статей, посвященных истории Второй мировой войны, российско-польским отношениям и историческом единстве русского и украинского народов.

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