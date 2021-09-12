 

В Ивано-Франковске задержали злоумышленника, который ранил из пистолета мужчину во время конфликта – полиция

12.09.2021, 10:06, Новости дня
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10 сентября полиция получила информацию о стрельбе возле одного из торговых заведений в Ивано-Франковске.

“50-летний франковчанин вступил в конфликт с продавцом указанного торгового заведения. На неправомерные действия мужчины один из посетителей сделал ему замечание. В дальнейшем мужчины вышли на улицу, где злоумышленник достал предмет, похожий на травматический пистолет, и выстрелил в сторону 35-летнего местного жителя. В результате пострадавший получил огнестрельное ранение передней части шеи, он госпитализирован в лечебное учреждение”, – говорится в сообщении.

На месте происшествия полицейские нашли гильзу, предмет похожий пистолет и магазин с патронами.

Злоумышленника задержали. Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). 

“Вскоре хулигану сообщат о подозрении, а суд изберет меру пресечения”, – добавили в пресс-службе.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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