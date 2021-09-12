Данилов: Украинские военные могут очистить территории Донецкой и Луганской областей и повоевать за Крым

“Речь не идет о военной составляющей, потому что это невозможно в современном мире. От этого погибнет большое количество мирного населения. Поверьте, наши военные могут очистить территорию Донецкой и Луганской областей, повоевать за Крым, но надо иметь в виду, что мы не можем допустить смерти сотен тысяч людей. У нас есть понимание, где есть эта граница”, – отметил он.

Секретарь СНБО заявил, что Российская Федерация контролирует все, что происходит на Донбассе.

“Все это видят и понимают. Вся Европа видит это. Но переходить к более активным действиям им страшно, это надо признать. Но тогда вы должны об этом сказать и перестать, как у нас говорят, “водить козу семь лет”. Это должны быть активные действия”, – сообщил Данилов.

По его словам, экономические санкции, введенные против РФ, выполняют свою роль, но их следует усилить.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным Организации Объединенных Наций, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля.

10 сентября командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергей Наев заявил, что тактическая обстановка на Донбассе ухудшилась.

11 сентября по состоянию на 17.00 на Донбассе, по данным штаба операции Объединенных сил, погиб один украинский военнослужащий, восемь получили ранения и двое – боевые травмы.

Вечером того же дня оперативно-тактическая группировка “Север” сообщила в Facebook о погибшем украинском военнослужащем, не уточнив, идет речь о том же погибшем или уже о втором за день.

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