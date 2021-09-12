Daily Mail – американские студенты просят не винить террористов и не рассказывать об «исключительности»

Недавний опрос в Университете Флориды показал: большинство учащихся не хотят, чтобы при рассказе о терактах 11 сентября преподаватели возлагали на кого-либо вину за произошедшие. Студенты полагают, что подобное освещение трагических событий 20-летней давности способствует разжиганию антимусульманских настроений, пишет Daily Mail.



Reuters

Студенты Университета Флориды считают, что при преподавании истории терактов 11 сентября «следует избегать того, чтобы возлагать вину» на конкретных людей, и призывают покончить с распространением идеи «американской исключительности». Их настроения стали очередным примером «вышедшей из-под контроля политкорректности», которая охватила американские вузы, пишет Daily Mail.

Накануне годовщины трагедии студентка-репортёр Офелия Джекобсон опросила учащихся в кампусе Гейнсвилла. Целью её исследования было выяснить их отношение к тому, как преподаётся история терактов 2001 года, отмечает издание.

Джейкобсон отметила, что сегодняшние студенты были ещё детьми или вообще не родились, чтобы иметь собственные воспоминания о терактах 11 сентября. По признанию многих опрошённых, они не помнят, чтобы эта тема подробно освещалась во время их школьного обучения.

Вместе с тем большинство респондентов согласились, что преподаватели «не должны допускать обвинений» во избежание разжигания исламофобии. Кроме того, учителям следует осторожно объяснять, что «террористы были экстремистами», обращает внимание Daily Mail.

Участники опроса также предположили, что учебная программа по истории терактов 11 сентября не должна освещаться в рамках «американской исключительности». Одна из студенток сказала Джейкобсон, что США «должны прекратить продвигать эту идею о том, что они, несмотря ни на что, лучше остальных стран».

По словам одного студента, исключительность США «произрастает из многих колониалистских и империалистических представлений о том, как американцы должны относиться к другим людям». Ещё один учащийся утверждал, что эта идея сохраняется, поскольку в стране часто игнорируются «плохие стороны» её истории, чтобы выглядеть лучше, подчёркивает издание.

Джейкобсон проводила опрос для издания Campus Reformer. Эта новостная организация декларирует своей целью разоблачение «либеральных предубеждений и злоупотреблений в университетских городках страны», поясняет Daily Mail.

Исследование Джейкобсон было опубликовано менее чем через две недели после того, как Министерство образования Вирджинии подверглось критике за продвижение обучающего видео для учителей. В нём преподавателям советуют не называть организаторов и исполнителей терактов 11 сентября террористами и избегать пропаганды «американской исключительности» во время уроков, посвященных этой теме, отмечает издание.

Почти двухчасовое видео находилось на официальном канале ведомства штата на YouTube, но впоследствии было удалено. По замыслу создателей ролика, памятную дату 11 сентября нужно отмечать с «учётом культурных особенностей и инклюзивности» и затрагивать этот деликатный предмет «таким образом, чтобы не причинить вред». Но некоторые родители расценили эти советы как «политкорректное обеление терактов» и «искажение истории», считает Daily Mail.

Обучающее видео, представленное в рамках серии вебинаров, вела профессор Педагогической школы Американского университета Амаара Декуир. Она поделилась списком способов, которые она считает подходящими или неуместными для рассказа о событиях, связанных с терактами 11 сентября.

По её мнению, просить студентов «встать и осудить теракты 11 сентября» было бы «крайне неуместным». Она также предложила учителям использовать слово «экстремисты» вместо «террористы», чтобы ещё больше «разрушить этот ложный знак равенства между мусульманами и терроризмом».

При этом она также предостерегла преподавателей от восхваления США. «Мы также не собираемся воспроизводить то, что понимается под американской исключительностью — понимание того, что Америка является страной на вершине красивой горы, а все другие страны, нации и люди меркнут в сравнении с ней», — сказала Декуир.

«Мы не собираемся воспроизводить представления о том, что американская история и американский опыт более значимы, чем опыт или истории других народов, — продолжила она. — То есть мы собираемся начать с основ осознания общности человечества, независимо от нашего национального, расового, языкового или религиозного происхождения».

Декюр напомнила учителям о важности «планировать уроки о 11 сентября таким образом, чтобы не вызвать антимусульманский расизм». «С самого начал нам необходимо обозначить, что в этом случае речь не идёт о ответственности, и поэтому мы не собираемся пользоваться школьным пространством, чтобы пытаться распутать эту проблему», — подчеркнула она.

«Не используйте этот день, чтобы акцентировать внимание на самих экстремистах и их действиях во время событий 11 сентября. Укажите, что произошло, и всё», — добавила она. ДеКир призвала учителей «распространить ожидания справедливости» на всех учащихся, в том числе мусульман, которых необходимо подтолкнуть к продолжению обучения.

Комментарии читателей на сайте DailyMail:

mee80: Эти студенты не жили не только во время терактов, но и спустя годы, когда западному миру угрожали повторные нападения. Наша относительная беззаботность сменилась страхом. Кстати, почему это преподаватели спрашивают учеников, как их следует учить? Неудивительно, что общество тупеет.

ALAD: То есть мы должны просто оплакивать потерю всех погибших? Включая угонщиков самолётов???

Shazam1717: Наша молодёжь невежественна и большую часть времени обкурена, так что эта статья не должна вызывать удивления.

WinstonWW: О, я абсолютно согласен, давайте не будем никого обвинять! ЛОЛ, ты что сошла с ума, маленькая девочка? Просыпайся! Веди себя, как подобает взрослому!

AndyMelv: Если это будущее Америки, то ей конец.

steverino: Мы страдаем от эпидемии невежества.

Oktobriana: «Идиотикратия» — это больше, чем фильм…