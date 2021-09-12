 

Дефицитной Lada Granta нашли замену на российском авторынке

12.09.2021, 9:40, Разное
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Для дефицитной Lada Granta отечественные автоэксперты нашли замену на российском рынке. Кроме того, специалисты отметили рост популярности машин китайского производства.
Lada Granta является одной из самых популярных моделей отечественного автопрома, но высокий спрос имеет и обратную сторону. Машина стала настоящим дефицитом на рынке даже при условии предварительного заказа. Особо востребовано транспортное средство на вторичном рынке. Эксперты считают, что заменить «Гранту» можно не менее достойным автомобилем.

Не самая оснащенная комплектация Lada Vesta достигла вершин в ТОПе продаж за август. При этом Lada Granta утратила лидерские позиции, переместившись сразу на четвертое место рейтинга. Серебро от российских покупателей получила южнокорейская корпорация Kia. Выросли продажи на территории Российской Федерации и у китайских автоконцернов. Этому способствовали в том числе и такие факторы, как хорошая логистика, и широкий ассортимент комплектующих.

В серию Lada Granta с передним приводом поступил на Волжском автомобильном заводе десять лет назад. Первый седан Vesta сошел с конвейера в 2015 году и уже через три года машина стала лидером продаж. Проведенный в 2020 году рестайлинг модели, по неофициальным данным, не изменил технических характеристик машины. Однако, как пишет «Ньюинформ», инженеры и технодизайнеры корпорации переделали внешний вид бамперов, заднюю и переднюю светодиодную оптику, противотуманные фары, систему мультимедиа и обновленные салонные панели.



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