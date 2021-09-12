 

Меркель заявила Польше о поддержке «Северного потока – 2»

12.09.2021, 9:36, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинКанцлер Германии Ангела Меркель в ходе визита в Варшаву обсудила с премьером Польши газопровод «Северный поток – 2».

«Мы в действительности обсудили также энергетические отношения, вопросы, связанные с «Северным потоком – 2». Я еще раз дала ясно понять, что нашей задачей является сохранение за Украиной статуса партнера по транзиту [газа]», – цитирует заявление Меркель ена пресс-конференции ТАСС. На это нацелена «наша договоренность с США», добавила она.

«Мы сказали, что поддерживаем «Северный поток – 2», – подчеркнула Меркель.

Берлин и Вашингтон считают, что по истечении срока действия нынешнего договора между Москвой и Киевом в 2024 году Украина останется транзитером газа. «Эта тема будет, безусловно, и впредь на повестке дня», – сказала канцлер. «Мы также договорились с США о том, что будем стремиться заранее иметь обязательства РФ касательно того, чтобы транзит газа через Украину был гарантирован после 2024 года. У нас есть специальный уполномоченный по этому вопросу», – отметила канцлер.

Меркель также подчеркнула, что немецкая сторона намерена преодолеть разногласия с Польшей по «Северному потоку – 2».

Моравецкий на пресс-конференции в свою очередь отметил, что договоренности о сохранении транзита российского газа через Украину снижают напряженность в связи с грядущим запуском «Северного потока – 2». Он отметил, что Варшава опасалась ухудшения геополитической ситуации в регионе – между Польшей, Украиной, Белоруссией и Россией, связанного с использованием этого газопровода.

«Чтобы этого не произошло или произошло в меньшей степени, гарантии транзита через Польшу и Украину уменьшают возможности шантажа со стороны РФ как в цене, так и с политической точки зрения», – отметил он.

Напомним, строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено утром 10 сентября. Поставки по газопроводу планируется начать в начале октября.

В США заявили, что по-прежнему считают Северный поток – 2» (Nord Stream 2) плохой сделкой и геополитическим российским проектом.

Украина пообещала бороться с «Северным потоком – 2» даже после начала поставок газа. Глава украинского «Нафтогаза» заявил о способности США заблокировать работу «Северного потока – 2». Также в Киеве захотели письменных гарантий от Запада после запуска «Северного потока – 2».



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