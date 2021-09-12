 

Названы самые популярные туристические направления на Новый год в России

12.09.2021, 9:36, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинЛидерами среди мест отдыха на новогодние праздники стали Красная Поляна в Сочи, туры по Золотому кольцу, а также поездки в Подмосковье и Санкт-Петербург, рассказали представители отрасли.

«Лидером продаж на новогодние праздники к настоящему моменту стали российские курорты – 41% туристов Level.Travel. При этом средний чек на новогодние туры по РФ составляет сейчас всего 28 тыс. рублей, что уже скоро станет сопоставимо с ценой авиабилетов», – сообщили РИА «Новости» в пресс-службе сервиса по бронированию путевок Level.Travel.

В свою очередь гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин уточнил, что лидером горнолыжной зимы в РФ является сочинская Красная Поляна, но спрос туда будет зависеть от коронавирусных ограничений.

«Въезд туда сопровождается историей с вакцинацией, которая пока не снята. Многие туристы, которые обычно в сентябре бронируют Новый год, взяли паузу. На сегодняшний день в стране вакцинировано 40 млн из 140, получается, что наш потенциальный рынок сократился больше чем в три раза. Если ограничения не будут сняты, то на Кубань поедет немного туристов. Турпотоки будут зависеть от снятия ограничений администрацией региона», – добавил он.

По его словам, следом за Красной Поляной следуют гостиницы и пансионаты Подмосковья. После идут экскурсионные программы по Золотому кольцу, в Санкт-Петербург, Великий Устюг.

«Великий Устюг в последние годы находится на спаде. Он стремительно дорожал все эти годы. На новогодние праздники 2021 года поездка туда выходила 30 тыс. рублей на одного человека за трех-четырех дневный тур вместе с дорогой», – подчеркнул он и добавил, что одним из лидеров последних лет стала Казань, а вот туры по Москве стали менее популярными.

Ранее первый вице-президент Ассоциации туроператоров РФ (АТОР) Владимир Канторович заявил, что  в пандемию коронавируса российский туризм сильно пострадал, но не умер, в отличие от грузинского. Он отметил, что в новогодние праздники некоторые российские туристические направления были загружены под завязку.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

28.07 / Подсчитаны возможные потери РФ от нового европейского налога

15.03 / “Укрпошта” завершила год с чистой прибылью почти в 185 млн грн

08.01 / Врачи выписали заразившегося коронавирусом двухмесячного сына звезды фильмов о Гарри Поттере

13.12 / The Times сообщила о второй попытке «отравления» Алексея Навального

02.01 / Биткоин вновь обновил исторический максимум, его стоимость превысила $31 тысяч

05.02 / Навального доставили в суд для рассмотрения дела о клевете

15.02 / В РФ разрабатывают ракету для защиты Земли от астероидов

24.08 / Вооруженные силы Украины приняли на вооружение ракетный комплекс “Нептун”

20.04 / Зеленский дал Ермаку 10 дней на создание комиссии для отбора судей КСУ

07.04 / Рябков: США в «нормандском формате» делать нечего

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика