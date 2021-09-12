 

В Украине за сутки сделали 74,4 тыс. прививок от COVID-19

12.09.2021, 9:12, Новости дня
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Одну дозу препарата получили 29 170 человек, а 45 274 человека получили вторую дозу и завершили иммунизацию.

11 сентября прививки делали 579 мобильных бригад. Также работали 1722 прививочных пункта и 383 центра вакцинации.

С начала прививочной кампании привито 5 889 812 человек, из них получили одну дозу 5 889 810 человек, а полностью иммунизированы (получили две дозы) – 4 775 986 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 10 665 796 прививок”, – сообщили в Минздраве.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1945293392300423

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

По состоянию на 8 сентября Украина получила более 20 млн доз вакцин от коронавируса – почти 12,6 млн доз закуплены за счет госбюджета, более 4,3 млн поставлены в рамках глобальной инициативы COVAX, более 3,3 млн Украина получила в качестве гуманитарной помощи от стран ЕС.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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