В мире сделали почти 5,7 млрд прививок от COVID-19

Вакцинация стартовала в 184 странах. Последний суточный показатель составляет 33,5 млн доз.

Лидерами по количеству введенных доз являются:

материковый Китай (2,1 млрд доз, полностью вакцинированы 69,3% населения);

Индия (738 млн доз, полностью вакцинированы 12,5% населения);

страны Евросоюза (548 млн доз, полностью вакцинированы 61,7% населения);

США (379,5 млн доз, полностью вакцинированы 53,7% населения);

Бразилия (208,3 млн доз, полностью вакцинированы 34% населения).

Самый высокий процент полностью вакцинированного населения – на Мальте (84,2%).

Агентство отмечает, что в настоящее время сделано достаточно прививок, чтобы охватить вакцинацией 37% населения мира, но распределение вакцин было неравномерным и страны и регионы с самыми высокими доходами вакцинируются более чем в 20 раз быстрее, чем страны с самыми низкими доходами.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции в мире началась в конце 2020 года.

В Украине вакцинация стартовала 24 февраля. По состоянию на 12 сентября первую дозу вакцины получили 5,9 млн человек, а 4,8 млн получили две дозы и завершили иммунизацию.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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