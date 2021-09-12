 

Британская теннисистка выиграла в 18 лет первый в карьере турнир US Open

12.09.2021, 9:12, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Матч завершился со счетом 6:4, 6:3.

Радукану 18 лет, а ее сопернице Фернандес – 19. Канадка обошла таких опытных соперниц, как Наоми Осака, Элина Свитолина и Анжелик Кербер. На протяжении турнира она не отдала соперницам ни одного сета.

Радукану занимает 150-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации WTA. Впервые в карьере она участвовала в US Open. В четвертьфинале турнира она победила действующую олимпийскую чемпионку Белинду Бенчич из Швейцарии.

Фернандес находится на 73-м месте в рейтинге WTA. За свою карьеру она заработала один титул в одиночном разряде. Спортсменка впервые в карьере преодолела второй раунд турнира.

Контекст:

Радукану родилась в Канаде в семье румына и китаянки, но выросла в Великобритании. По информации ВВС, она стала первой британкой, вышедшей в финал крупного турнира за последние 44 года. 

За выход в финал US Open Радукану заработала $1,2 млн, в четыре раза больше, чем за всю предыдущую карьеру, сообщил Eurosport. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

08.07 / Языковой омбудсмен выступает за санкции против причастных к сворачиванию использования украинского языка на оккупированных территориях

27.09 / Трамп выдвинул кандидата на вакантное место в Верховном суде США

07.07 / Вирусолог: Дельта-штамм научился «маскироваться» под сезонные инфекции

15.07 / Белоруссия заявила об аресте счетов жены российского чиновника

26.10 / В Мексике пропала россиянка

10.08 / В Минприроды назвали крайне напряженной обстановку с лесными пожарами

31.12 / Американская компания BitGo обслуживала клиентов из Крыма. Она заплатит $98 тыс. штрафа

19.02 / Прокуратура начала проверку данных об избиении детей в реабилитационном центре в Оренбуржье

28.03 / Путин рассказал, почему вакцинировался от коронавируса не публично

19.08 / Euronews – через 30 лет после путча лишь 10% россиян верят в «победу демократической революции»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика