Британская теннисистка выиграла в 18 лет первый в карьере турнир US Open

Матч завершился со счетом 6:4, 6:3.

Радукану 18 лет, а ее сопернице Фернандес – 19. Канадка обошла таких опытных соперниц, как Наоми Осака, Элина Свитолина и Анжелик Кербер. На протяжении турнира она не отдала соперницам ни одного сета.

Радукану занимает 150-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации WTA. Впервые в карьере она участвовала в US Open. В четвертьфинале турнира она победила действующую олимпийскую чемпионку Белинду Бенчич из Швейцарии.

Фернандес находится на 73-м месте в рейтинге WTA. За свою карьеру она заработала один титул в одиночном разряде. Спортсменка впервые в карьере преодолела второй раунд турнира.

Контекст:

Радукану родилась в Канаде в семье румына и китаянки, но выросла в Великобритании. По информации ВВС, она стала первой британкой, вышедшей в финал крупного турнира за последние 44 года.

За выход в финал US Open Радукану заработала $1,2 млн, в четыре раза больше, чем за всю предыдущую карьеру, сообщил Eurosport.

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