 

Динамика госпитализаций пациентов с COVID-19 превышена в четырех областях Украины

12.09.2021, 9:12, Новости дня
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Динамика уровня госпитализаций в 50% превышена в Волынской (62,6%), Львовской (72,3%), Одесской (52,3%) и Тернопольской (50,9%) областях.

В Волынской и Львовской областях этот показатель превышен три дня подряд.

Инфографика: moz.gov.ua

Показатели в остальных регионах Украины – в пределах нормы.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

С начала эпидемии в Украине подтвердили 2,3 млн случаев COVID-19, умерло 54,3 тыс. человек, выздоровело 2,2 млн пациентов. 

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения, главный санврач Украины Игорь Кузин. В стране, по его данным на 20 августа, подтвердили 520 случаев заражения штаммом коронавируса SARS-CoV-2 “Дельта”.

В связи с распространением мутации осенью в Украине ожидается новая волна заболеваемости COVID-19, заявил 19 августа министр здравоохранения Виктор Ляшко. Самый большой рост количества случаев COVID-19, по его прогнозам, ожидается в зимний период.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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