Мнение: О шокирующих подробностях гибели генерала Зиничева

Тело погибшего главы МЧС Евгения Зиничева предано земле, но не предана забвению загадочная история первой в современной России гибели федерального министра на боевом посту. Вопросов у публики меньше не стало, а наспех озвученная официальная версия – погиб, спасая жизнь человека, – вместе с некоторыми обстоятельствами пышных похорон лишь усиливает интерес отдельных граждан. И они начинают копать…

Кое-что, кстати, раскапывают…

Основных вопросов три:

– Как вообще могло случиться, что чиновник такого ранга, силовик, «спасатель» оказался фактически без охраны и без подстраховки в опасном месте?

– Почему его гибели решено придать такую героическую окраску?

– Чем объясняется совершенно нетипичное поведение Владимира Путина во время траурной церемонии?

В одном известном в узких кругах Телеграм-канале, связанном с отставниками из российских силовых структур, появилась версия, отвечающая на все три вопроса.

Можно с уверенностью говорить, что гибель министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгения Зиничева была неслучайной. Зиничев стал жертвой интриг между руководством силовых структур и людей из близкого круга президента России.

Мы знаем, что не более двух месяцев назад Владимиру Путину был предоставлен доклад ФСБ в котором утверждалось, что из ФСО идёт «слив» информации, касающейся, в том числе, сведений об организации безопасности президента и были указаны два сотрудника ФСО которые якобы были причастны к “сливу”. В докладе также была указана связь лиц, причастных к “сливу”, с Евгением Зиничевым. В ФСО провели внутреннее расследование, но не подтвердили полученную информацию. Сотрудники ФСО, которые попали под подозрение, были переведены на другие участки работы – подальше от столицы. Дальше, в течение короткого промежутка времени произошло несколько инцидентов, которые были связаны с проколами в работе ФСО, касающейся безопасности президента. Об одном из этих инцидентов мы рассказывали 17 августа на этом канале: несколько сотрудников ФСО, один из которых за несколько часов до этого находился в непосредственной близости от президента, а другой имел контакт с продуктами питания, предназначенными для Путина, попали в больничный изолятор с признаками острого пищевого отравления. Сопоставив информацию из доклада о “сливах” с последующими инцидентами в работе ФСО и обсудив это в разных форматах с рядом близких людей, было принято решение.

Зиничев после выборов по плану должен был перейти в Совбез на место Медведева и стать противовесом Сечина, которому обещано место вице-премьера куратора силового блока. За два дня до трагедии Зиничеву сообщили “от президента”, что вопрос по нему решён и он может готовится к новой работе. А теперь самое интересное! Зиничеву была предложена “инициатива президента” для закрепления “героического образа”: сняться в постановочном ролике, где он якобы спасает человека от неминуемой гибели. Это предложение встревожило Зиничева, и он поделился сомнениями с близкими людьми, но отказываться от “инициативы президента” не стал. Мы знаем, что существует несколько видео, в том числе одно – запечатлевшее реальный момент гибели.

Помимо официально объявленных погибших было ещё минимум три трупа, вывезенных из района трагедии: два трупа сотрудников ФСО и один бывшего сотрудника ФСБ.

Мы уже писали о том, что за последние несколько лет по согласованию с Путиным было ликвидировано не менее десятка сотрудников ФСО, причина – «подозрение в сливе информации». Обращаем ваше внимание: достаточно лишь подозрения! Практически все смерти списаны на самоубийства и несчастные случаи.

И это Путин ещё не начал “чистку” силовых структур. Так что всё ещё впереди.

Вот такой вот весьма тонкий намёк на толстые обстоятельства.

Заслуживает ли он доверия – вопрос отдельный. Но понятно, что роль Евгения Зиничева в российской власти не ограничивалась исполнением функций министра-спасателя. И что в грядущих раскладах по трансферу власти он был далеко не пешкой. Соответственно, сам такой слив – это попытка немного повернуть игорный стол.

И, возвращаясь к теме доверия…

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