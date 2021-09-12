Анатолия Вассермана сняли с выборов за подкуп избирателей игрушками из страны НАТО

Кандидат в депутаты Госдумы Анатолий Вассерман не сможет принять участие в выборах, поскольку для подкупа избирателей использовал кубики Рубика. Центризбирком установил, что головоломка разработана в одной из стран НАТО.

Агитаторы, нанятые Анатолием Вассерманом, раздавали избирателям в Измайлово пакеты, в которых, среди прочего, лежали кубики Рубика с напечатанным на них портретом кандидата и предвыборными лозунгами. Несколько таких пакетов Центризбирком изъял на экспертизу. Эксперты пришли к выводу, что в пакетах содержатся вложения, связанные с Северо-Атлантическим альянсом.

«Когда в 1974 году венгерский скульптор Эрнё Рубик разработал свой кубик, его страна не была врагом России. Однако теперь, когда Венгрия входит в агрессивный блок НАТО, а права на кубик Рубика принадлежат британской компании Seven Towns Ltd, подкупать избирателей такими сомнительными материальными ценностями недопустимо», – заявила пресс-служба Центризбиркома.

Анатолий Вассерман, узнав о решении ЦИК, предложил заменить кубики Рубика в пакетах лаптями или плетёными из лозы корзинками, однако ему ответили, что решение окончательное и обжалованию не подлежит. Также кандидату рекомендовали не пытаться вывести Венгрию из Северо-Атлантического альянса, поскольку это является прерогативой министерства иностранных дел.

Несмотря на решение о снятии с предвыборной гонки, Анатолий Вассерман продолжает агитацию. Помимо кубика Рубика, он намерен вкладывать в агитационные пакеты сборные модели бомбардировщика «Энола Гей», сбросившего атомную бомбу на Хиросиму.

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