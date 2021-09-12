Учёные нашли эффективный способ навсегда избавиться от герпеса

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12.09.2021, 8:46, Разное
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Ученые из Онкологического исследовательского центра Фреда Хатчинсона в Сиэтле после проведения опытов на мышах нашли эффективный способ навсегда избавиться от герпеса. Речь идет о простом вирусе ВПГ-1, а решением проблемы оказалось использование генной терапии.
Данный тип вируса еще называют оральным герпесом. Им заражены две трети населения планеты, по данным ВОЗ. Ранее исследователи сосредотачивали свое внимание на способах борьбы с рецидивами и подавления симптомов состояния, однако американские специалисты решили действовать радикально – использовать редактирование генов для уничтожения патогена в организме. Для этого применялось два набора генетических ножниц. В ходе исследования выяснилось, что при использовании одной пары ножниц вирусная ДНК способна восстановиться в инфицированной клетке, но если объединять два вида белков, разрезающих гены, ДНК вируса распадалась. Такие белки называются мегануклеазами и вводятся в специальные клетки-мишени, а доставляет их способный проникать в инфицированные клетки вектор в виде безвредного деактивированного вируса.

Эксперты подчеркивают, что такой метод более эффективный, чем CRISPR / Cas9. Более того, он приводит к тому, что сокращается на 92% количество латентного вируса, который присутствует в «спящем состоянии» в организме. Показатель сохранялся и спустя три месяца после лечения, поэтому исследователи полагают, что вирус больше никогда не сможет активизироваться. После клинических испытаний, которые планируется проводить через три года, научные сотрудники смогут разрабатывать методику лечения, а сейчас можно говорить только о контроле над патогеном. Также в будущем планируется проводить исследования для поиска нового подхода для лечения ВПГ-2, который вызывает генитальный герпес.

Источник: katun24.ru



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