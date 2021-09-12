 

Химик оценил вероятность смертельного отравления арбузом

12.09.2021, 8:42, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинОтравления арбузами происходят регулярно, но это никогда не приводит к летальным случаям, сообщил доктор химических наук, профессор Дмитрий Мустафин.

«То есть это может быть связано либо с тем, что арбуз был специально отравлен, либо что это вообще с арбузом никак не связано», – рассказал Мустафин в беседе с телеканалом Рен ТВ.

Говоря о так называемом «арбузном отравлении», в результате которого в Москве 10 человек пострадали и двое умерли, эксперт подчеркнул, что не все отравившиеся ели арбузы. В связи с этим он предположил, что виною могут быть средства дезинфекции.

«Эти вещества, которые используются для борьбы с крысами, с мышами и даже тараканами, они действительно являются очень токсичными, многие из этих веществ аналогичны тем веществам, которые применяются как боевое химическое оружие», – рассказал Мустафин.

Он отметил, что подобные средства могут представлять опасность, если не соблюдать при их использовании правила безопасности.

«Если это будет использовать непрофессионал, то действительно это может привести к летальным последствиям», – отметил доктор химических наук.

Ранее сообщалось, что после отравления семьи арбузом в российской столице скончались пожилая женщина и ее внучка, возбуждено уголовное дело. Магазин «Магнит», где семья купила арбуз, закрыли. После этого ребенка, живущего по соседству с семьей, отравившейся арбузом, экстренно госпитализировали с симптомами отравления.



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