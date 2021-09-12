11 сентября на Донбассе погибло двое украинских военных, девять получили ранения, еще один – травму – штаб ООС

Оккупанты открывали огонь 14 раз.

“В направлении Новогнатовки российские наемники обстреливали наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм. Из этого же крупнокалиберного оружия российско-оккупационные войска совершили обстрел гражданской инфраструктуры Новогнатовки, в результате чего повреждены частное здание и прилегающая территория”, – сообщили в штабе.

По данным пресс-центра, пострадавших среди местного населения нет.

“Также, из артиллерии калибра 122 мм враг дважды вел многочисленные обстрелы вблизи Верхнеторецкого. В районе Золотого-4 оккупанты открывали огонь по позициям украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов, подствольных гранатометов и стрелкового оружия. Вооруженные формирования РФ применили станковые противотанковые гранатометы неподалеку Старогнатовки. Вблизи Талаковки и Нью-Йорка наемники вели прицельный огонь из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов”, – говорится в сообщении.

Также в районе Нью-Йорка российско-оккупационные войска с помощью беспилотного летательного аппарата сбросили мины калибра 82 мм.

“Неподалеку Причепиловки враг применил гранатометы различных систем и минометы 120 калибра. Также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия было обстреляно Водяное на Приазовье. Позиции вблизи Новоалександровки попали под обстрел из крупнокалиберных пулеметов”, – добавили в пресс-центре.

Кроме того, беспилотники боевиков типа “Орлан-10” дважды пересекали линию разграничения.

“В результате вражеского огня двое военнослужащих из состава Объединенных сил погибли, девять получили ранения, еще один – боевое травмирование. Состояние здоровья трех защитников – средней тяжести, остальных – удовлетворительное. Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибших воинов. На обстрелы противника украинские защитники открывали ответный огонь”, – сообщили в штабе.

С начала суток 12 сентября нарушений режима тишины на Донбассе не зафиксировано.

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Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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