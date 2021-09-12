 

CBS News – в США усугубляется проблема с нехваткой продовольствия для детей

12.09.2021, 7:56, Новости дня
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В США проблема с нехваткой продовольствия для детей усугубляется, передаёт CBS News со ссылкой на американское Министерство сельского хозяйства. Между тем, как отмечается в материале, темпы роста этого показателя оказались не столь серьёзными, как прогнозировали многие.

Приветствую всех. Меня зовут Таня Риверо. Добро пожаловать на CBS News. В новом докладе Министерства сельского хозяйства США говорится о растущей нехватке продовольствия для детей. Около 7,6% американских домохозяйств с детьми или почти 3 миллиона семей, как оказалось, иногда были неспособны раздобыть достаточно еды. Это прирост по сравнению с 2019 годом.

На связи со мной Эмили Энгелхард она занимает пост управляющего директора по исследованиям в организации Feeding America. Эмили, добро пожаловать! Рада, что вы с нами. Каковы основные мысли этого доклада? И насколько проблематичным для некоторых семей выдался прошлый год?

ЭМИЛИ ЭНГЕЛХАРД, управляющий директор по исследованиям в Feeding America: По-моему, там есть два ключевых момента. Первый — и это хорошая новость — мы не наблюдаем настолько быстро растущей нехватки продовольствия для детей, которую, как мне кажется, многие прогнозировали.

Учитывая то, что мы наблюдали в 2020 году, когда были тянущиеся на несколько миль очереди в бесплатные столовые и в благотворительные продовольственные фонды, когда люди теряли работу, росла безработица, дети не могли пойти в школу, мы все ожидали увидеть реальный резкий прирост в плане нехватки продовольствия. Однако на самом деле мы получили доказательство того, что масштабные ответные меры правительства и благотворительных структур сработали.

Между тем плохая новость состоит в том, что для определённых частей населения — тут речь идёт о тех людях, которые традиционно уязвимы и маргинализированы — проблема с нехваткой продовольствия действительно усугубилась. Так, по нашим данным, среди темнокожих каждый четвёртый ощущает эту нехватку, среди латиноамериканцев — каждый пятый, а среди детей, как вы уже упомянули, — каждый шестой.

Так что, хотя положение дел в целом действительно стало лучше, однако для детей и других частей населения этого не произошло.

Дата выхода в эфир 09 сентября 2021 года.



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