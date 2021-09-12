 

Соловьев задал острый вопрос в ответ на требование Украины ввести санкции из-за «Северного потока – 2»

12.09.2021, 7:48, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазин«Если ГТС Украины не сможет выполнять обязанности транзитера, какие будут применены санкции к Украине?» – задался вопросом телеведущий Владимир Соловьев. Так он ответил на надежды Киева, что США введут санкции, которые заблокируют работу газопровода «Северный поток – 2».

«А если ГТС Украины из-за отсутствия должного обслуживания выйдет из строя и Украина не сможет выполнять свои обязанности транзитера, то какие будут применены санкции к Украине?», – написал Соловьев в своем Telegram-канале.

Ранее глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что санкции США еще могут заблокировать работу газопровода «Северный поток – 2».

Напомним, строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. Поставки по газопроводу «Северный поток – 2» планируется начать в начале октября.

В США заявили, что по-прежнему считают трубопровод «Северный поток – 2» (Nord Stream 2) плохой сделкой и «геополитическим российским проектом».



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