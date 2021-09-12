Церемония памяти жертв 11 сентября в Нью-Йорке началась со слов на русском языке

Церемония памяти жертв терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке началась на месте башен Всемирного торгового центра, первыми прозвучали слова на русском языке, которые произнесла сестра погибшего.

Выступать к трибуне выходили по два человека. В первой паре оказалась сестра Владимира Савинкина, который приехал в США с Украины. «Мы тебя очень любим, Владик, и помним. Передай папе привет», – произнесла женщина по-русски, передает РИА «Новости».

Временами родные погибших, зачитывающие их имена, срываются на плач. Люди в толпе держат на руках детей, которые в 2001 году еще не родились. После терактов 11 сентября многие жители Нью-Йорка умерли спустя годы от заболеваний, вызванных токсичной пылью, которая висела над городом после взрывов.

Среди участников церемонии присутствуют президент США Джо Байден и экс-президенты Барак Обама и Билл Клинтон.

В субботу в Нью-Йорке началась церемония в память событий 11 сентября.

Ранее глава американского государства Джо Байден принял решение продлить на год режим чрезвычайного положения, введенный после терактов 11 сентября 2001 года.

Напомним, два пассажирских самолета, угнанные террористами, 11 сентября 2001 года врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, полностью разрушив их. Еще один самолет, управляемый террористами, врезался в западное крыло здания министерства обороны в Вашингтоне. Четвертый пассажирский лайнер, также угнанный террористами, упал и разбился возле города Питтсбург (штат Пенсильвания). По официальным данным, в Нью-Йорке погибли 2749 человек, в Вашингтоне – 189 человек, в Пенсильвании – 44 человека.

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