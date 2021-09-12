Лавров сообщил об обновлении российской концепции безопасности в Персидском заливе

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12.09.2021, 7:48, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинРоссийская сторона обновила концепцию безопасности в зоне Персидского залива и распространила ее в качестве официального документа Совбеза ООН, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Подготовленная нами обновленная концепция безопасности в зоне (Персидского) залива была распространена нами в качестве официального документа Совета безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН»,– сообщил Лавров после переговоров с главой МИД Катара, передает РИА «Новости».

Глава ведомства пояснил, что осенью, если позволит эпидемиологическая ситуация, состоится вторая встреча политологов и экспертов из зоны Персидского залива и других заинтересованных государств.

Также руководитель российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Москва высоко ценит усилия Катара по «содействию нормализации обстановки в Афганистане».

«Как и вы, мы тоже стараемся помочь афганским сторонам в преодолении существующих между ними противоречий», – указал он.

Напомним, в 2020 году США не приняли российскую концепцию безопасности в Персидском заливе первой редакции.

МИД РФ представлял концепцию 23 июля 2019 года. Она предполагала формирование инициативной группы для подготовки международной конференции по безопасности и сотрудничеству в зоне Персидского залива, что в дальнейшем позволит создать постоянную организацию.



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